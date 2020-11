Spent etter spesielt år: – Vi er bedre rustet

nyheter

– Det var et sjokk å bli stengt ned, vi var lamslåtte. Vi gikk gjennom hvordan vi skulle klare det økonomisk, og det ordnet seg. Vi fikk litt hjelp fra staten til å dekke noen faste utgifter, og fra vi åpnet dørene har det vært helt rock and roll. Jeg har ikke turt å ta ut ferie, fordi jeg er livredd for at vi skal bli stengt ned igjen, forteller Torill Rye, eier av Hår AS i Alta sentrum, når hun beskriver tiden etter 12. mars.