Samarbeider med FHI om nye smittetiltak, situasjonen er ute av kontroll

nyheter

Onsdag formiddag klokka 10.15 melder ordfører Monica Nielsen (Ap) om at Alta har det samme antall smittede som tirsdag kveld, med totalt 11 smittede – to fra søndag og ni som fikk sine positive prøver gjennom tirsdagen. Disse 11 sitter i hjemmeisolasjon.

Hør Radio Altas intervju med ordføreren i vinduet over.

Nielsen forteller at smittesporing og testing av nærkontakter pågår for fullt. Personer som har vært i kontakt med de smittede er nå i hjemmekarantene, over hele byen:

– Vi har mellom 200 og 300 personer i karantene nå. Det er et betydelig antall mennesker. Stort sett alle disse skal testes, så vi kommer til å holde tempoet og trøkket oppe på testingen nå. Kapasiteten vil holdes høy framover, sier hun.

Ingen nye tiltak ennå

Det var på forhånd varslet at det kunne komme nye, lokale smittevernstiltak onsdag. Her har man valgt å vente.

Men torsdag innkalles formannskapet til møte, klokka 13.

– Her vil det gis informasjon, og vi vil gjøre eventuelle vedtak på lokale tilpasninger, sier hun.

I en pressemelding sendt ut fra kommunens side varsles det at det vil komme nye, strengere tiltak torsdag.

«Kommuneoverlegene jobber nå med å vurdere strengere tiltak, med mål om å begrense smittespredningen i Altasamfunnet. Tiltakspakken utarbeides i samarbeid med FHI og vil være klar for vedtak i løpet av morgendagen (torsdag, red. anm). Tiltakspakken vil synliggjøre innstramninger som gis som pålegg og som vi alle sammen må følge», heter det i pressemeldingen.

Må tas på alvor

Ordfører Nielsen ber folk om å være ekstra nøye disse tider.

– Det er viktig at folk tar dette på høyeste alvor. Vi har en ukontrollert situasjon, med ukjent smitte i Altasamfunnet. Det er derfor svært viktig at alle med symptomer, omså lette symptomer, tar kontakt med koronatelefonen og ber om å få testet seg.

Overfor Radio Alta utdyper ordføreren hvorfor hun mener situasjonen er ukontrollert.

– Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, vi kjenner ikke smitteveiene og vi ser at antallet smittede personer har økt mye siden søndag i og med at vi hadde ni nye tilfeller bare i går.

– Er alle testresultatene kommet inn?

– Disse kommer inn etter hvert. Nå antar jeg at vi har fått tilbakemelding på mye av testene som er gjort mandag. Men vi har testet nærkontakter hele veien, og nå har vi også nye nærkontakter. Så vi forventer en økning i smitte, sier Nielsen til Radio Alta.

– Altaposten får flere henvendelser onsdag om at man ikke kommer gjennom på telefonen?

– Det er utfordringer med at vi har veldig mange henvendelser til koronatelefonen. Vi ser nå på om det er noe vi kan gjøre her. Før øvrig viser jeg til det John (Helland, red. anm) sa til Altaposten i går. Men folk må fortsette å ringe, alle skal få hjelp, sier Nielsen.

Minner om testing

I pressemeldingen sendt ut fra kommunen onsdag understrekes det at det meste av smittespredningen skjer i private hjem.

«Offentlige steder (butikker, spisesteder/ restauranter osv) er ikke den primære smittespredningskilden. Det er derfor særdeles viktig at alle sammen nå overholder smittevernreglene de kommende dagene og ukene».

Det minnes om at alle som har symptomer holder seg hjemme, ringer koronatelefonen på 913 90 344 og bestiller testing.

«Ikke vent og tenk at du må miste smaks- eller luktesansen før du melder deg til testing. Smaks eller luktesans er ikke en indikator på koronasmitte alene. Mange får milde symptomer og da er en test, samt at man holder seg hjemme det beste tiltaket. Alle over barneskolealder skal testes ved symptomer. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres», skriver kommunen.

«Det er viktigere nå enn noen gang at vi alle sammen holder avstand til andre, vasker hendene ofte, holder oss hjemme hvis vi er syke og begrenser sosial kontakt».