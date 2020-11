nyheter

Gjermund Sætermo er en av de profilerte forkjemperne for et helsetilbud som skal gi innbyggerne i regionen trygghet for liv og helse. Sætermo tror «pensjonistbenken på Samvirkelaget», og profilerte Tormod Suhr, gir et godt bilde både på flukten fra Ap, men også jakten på alternativ, som for mange er blitt veldig få etter årsmøtet til Finnmark Ap og nominasjonen i Senterpartiet.