– Drastiske konsekvenser for et helt samfunn

nyheter

Kvalfjord og Pollen bygdelag har sammen med Altneset og Hakkstabben bygdelag skrevet et skjebnetungt brev til politikerne i formannskapet og kommunestyret, for å synliggjøre konsekvensene. Forslaget om nedlegging har skapt sjokk og vantro.

Ikke faglig forsvarlig

De kjøper ikke begrunnelsen om "at det ikke lenger er faglig forsvarlig å gi et skoletilbud her". Det er ogsp oppgitt som et sparetiltak. Bygdelagene mer enn antydet at bortfallet av skolen vil radere vekk bygdene.

– Dette får drastiske konsekvenser, mener Bjørg Pedersen Mjaanes, Synnøve Nuth Pedersen og Merete H. Bergly, som har signert brevet. Tidligere har også klubben i Utdanningsforbundet skrevet et brev om forslaget til kutt.

– Det er vel kanskje betimelig å minne posisjonspartiet Senterpartiet om sitt løfte om at ingen skoler skal legges ned, sier Pedersen Mjaanes til Altaposten.

Fikset ikke vikar

Bygdelagene mener lite er blitt gjor i forbindelse med sykmelding siden skolestart i høst.

– Hva har Alta kommune gjort i høst for å få på plass en vikarierende faglærer for å få et «forsvarlig skoletilbud» til elevene? Ikke noe som har gitt positivt resultater for skoletilbud så langt. I disse koronatider vet vi at undervisning kan formidles via nettet både for ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter m.fl. Her må kommunen «komme på banen» å få på plass fjernundervisning med oppfølging via internett til de elever som har krav på det. Alta kommune har plikt og ansvar for å få dette på plass, heter det i brevet fra bygdelagene.

– Pendling uaktuelt

De mener det ikke er aktuelt med daglig pendling eller borteboende elever.

– Dette dreier seg om ungdommer i en sårbar alder, som trenger sine nærmeste, til å dele gleder og sorger med. Med å gi dem en trygg skolegang i hjemlige omgivelser, vil det på sikt gi kommunen positiv økonomi. Lille Loppa kommune har økonomi til opprettholder alle distriktskolene, påpeker de.

De mener en nedleggelse av Kvalfjord skole vil få store konsekvenser for hele Rognsund, Altneset og Hakkstabben.

– På strekningen Altneset-Hakkstabben har flere hytteeiere bestemt seg for «overvintre». Trives de, blir det helårsbolig. I tillegg flytter det en familie med skolebarn dersom Kvalfjord skole blir.

Jobber forsvinner

Fire arbeidsplasser for fastboende forsvinner med skolenedleggelse.

– Uten skole, vil det heller ikke være behov for skoleskyss. Her forsvinner i tillegg tre arbeidsplasser, og mener kommunen også må ta i betraktning at skatteinntekter forsvinner for Alta kommune.

For butikken A Pedersen Mjaanes AS blir det enda vanskeligere å få hjulene til å gå rundt.

– Med så få innbyggere blir det enda vanskelig å drive butikk. Nå leverer vi bestilte dagligvarer til Altneset og Hakkstabben på skoleskyssbåten. Varene leveres på kaia på Altneset, som minner om at det ikke er dagligvarebutikk på Seiland-siden.

Betyr vi like mye?

De godtar ikke at anløpstedet Hakkstabben sløyfes av fylkeskommunen fra årsskifte og håper at kommune og fylkeskommune ser dette i sammenheng.

– Vi lurer veldig på hvilke distriktspolitikk Alta kommune har for Distrikts-Alta. Det store spørsmålet er: Har innbyggerne i Rognsundområdet, Kvalfjord, Bia, Fjorden, Normannsnes, Pollen, og strekningen Altneset - Hakkstabben samme «verdi» som innbyggerne i Sentral-Alta?

De mener de også får dårlig uttelling for at området har en tredjedel av oppdrettslokalitetene i Alta, spesielt i lys av at Alta kommune sist fikk nærmere 40 millioner kroner fra Havbruksfondet. Fylkeskommunen fikk 68 millioner.

– Det er både rett og rimelig at noe av disse midlene tilfaller området. Vi håper på en fornuftig løsning som opprettholder bolyst og trivsel i Rognsund, heter det i brevet fra bygdelagene.