Tre nye smittede i Alta, ordføreren tror ikke det er over

nyheter

Da det søndag ble klart at Alta hadde to nye smittetilfeller, denne gang knyttet til ungdomsmiljøet i Alta, ble det også raskt klart om at det var et stort antall nærkontakter rundt de to. Totalt 109 personer ble satt i karantene og testet som følge av smittesporingsarbeidet.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) uttrykte samtidig frykt for at det ville komme nye smittetilfeller, og tirsdag ettermiddag bekrefter hun overfor Altaposten at hun dessverre fikk rett.

– Vi har fått bekreftet 3 nye tilfeller, etter testingen som er gjort rundt utbruddet med de to ungdommene. Beskjeden har jeg fått nå, sier ordføreren og legger til at hun derfor ikke sitter på informasjon rundt de smittedes sykdomstilstand.

– Dette vil vi måtte komme tilbake til senere. Men det er på det rene at det er nærkontakter av de to smittede ungdommene, legger hun til.

500 testet

Mandag og tirsdag ble smått imponerende 500 personer testet, cirka 250 hver av dagene.

– De hadde 116 testede før lunsj, planen var å få til det samme etter lunsj i dag. Så det testes svært mange nå, kapasiteten er virkelig tatt ut der nede, ser ordføreren.

Normalen inntil nylig var maks 50. I tillegg til de 109 nærkontaktene rundt de to smittede ble med andre ord en rekke andre altaværinger testet disse to dagene.

– Disse prøvene analyseres nå, og svarene kommer fortløpende, sier ordføreren.

Sitter på nåler før testsvarene kommer, anbefaler bruk av munnbind Mandag ble det kjørt storstilt testing etter at 109 havnet i karantene etter smitteutbruddet. Svarene på disse avgjør om det settes i verk nye smitteverntiltak.

– Og det er sannsynlig at tallet over antallet smittede vil øke, dessverre, sier hun.

Kartlegging

Hva angår de tre nye smittetilfellene, så er smittesporingsarbeidet i gang.

– Det jobbes med å få kartlagt nærkontaktene. Når de er kartlagt vil de og bli kontaktet av smittesporerne.

Nielsen vet ikke ennå hvor mange nærkontakter det er snakk om.

– Tre nye smittede, og stadig flere nærkontakter, hvordan ser du på situasjonen?

– Det er klart dette er alvorlig, vi har tre nye tilfeller og er i en situasjon der vi venter på flere svar. Nå får vi nye nærkontakter som skal i karantene og som skal testes, så vi vil måtte fortsette med høy testkapasitet utover i uka. De som jobber med smittesporing og testing gjør en stor jobb, sier ordføreren.

Vurderer nye tiltak

Onsdag morgen møtes kriseledelsen på ny. Da vil også nye tiltak vurderes. Tiltakene som ble iverksatt mandag, med stengt videregående skole, legesentre på gult beredskapsnivå og restriksjoner knyttet til besøk på sykehjemmene i kommunen, er fortsatt aktive og gjelder inntil videre. Nye tiltak vil eventuelt komme oppå disse.

Oppdatert 9. november: Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå Her finner du en god del av det du trenger å vite om både nasjonale og lokale regler, tiltak og begreper.

– Vi ser for oss at uka vi er inne i nå vil gi oss flere svar i forhold til hvilken situasjon vi faktisk står i i Alta nå. Det er på det rene at vi må få testet enda flere for å få nok informasjon.