Betaler HN 3,5 millioner kr for å unngå rettsak

Altaposten har fulgt denne saken hvor Alta-bedriften Entreprenør Harald Nilsen AS (HN) ble utelukket fra to jobber for Sør-Varanger kommune. HN la ned påstand om at Sør-Varanger kommune skulle dømmes til å betale en erstatning for positiv kontraktsinteresse for Sandnes og Bjørnevatn skole, og negativ kontraktsinteresse for Skytterhusfjellet bo- og avlastningssenter, pluss forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Kravet var samlet på 24 millioner kroner.