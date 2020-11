Ber folk ta julehandelen nå heller enn å vente

nyheter

Mens både enkeltstående butikker og sentrene i byen egentlig skulle brettet opp ermene og stålsatt seg for en intens desember med stadig tettere og større tilstrømming av kunder dess nærmere vi kommer 24. desember, blir årets julehandel annerledes. For i et normalt julegaverush er særlig smittevernrådet om å holde en god meters avstand vanskelig å overholde.