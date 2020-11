nyheter

I forrige uke pakket innehaver Gunvor Marie Vik ned klesbutikken Din Stil i Alta sentrum. Hun drev den siste klesbutikken i Alta sentrum som ikke hadde tilhold i et av byens kjøpesentre. Selv om dørene er lukket i gågata er det er viktig for Gunvor å få frem at Din Stil lever i beste velgående.