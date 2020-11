Roser ungdommene etter smitteutbrudd: – De har vært til stor hjelp

nyheter

I forbindelse med smitteutbruddet i et ungdomsmiljø i Alta (se neste side) har det vært jobbet iherdig med å kartlegge bevegelsene og nærkontaktene til de to smittede ungdommene. Både kommuneoverlegene og ordføreren roser nå ungdommene for å ha bidratt godt til å sikre en god smittesporing.