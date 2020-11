Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå

nyheter

Via Folkehelseinstituttets temasider om koronaviruset oppdateres fortløpende all nødvendig informasjon om nasjonale smitteverntiltak. Også Alta kommune oppdaterer fortløpende informasjon til folk bosatt i kommunen via sin korona-samleside.

Vi har likevel samlet et knippe informasjon her, knyttet til situasjonen i kommunen. OBS: Tiltakene og reglene endrer seg fortløpende. Ser du noe som virker å ikke være oppdatert her, send oss en mail på tips@altaposten.no. Det samme gjelder om du ser informasjon du føler mangler.

Lokale smittevernregler i Alta

Alta kommune har 9. november tre tiltak som gjelder, utover de nasjonale smittevernreglene (se under).

1. Alta vgs

«Ordinære» elever ved Alta videregående skole, her har kommuneoverlegen stengt skolen for normal undervisning fra og med mandag 9. november. Elevene får digital undervisning hjemmefra. Avgjørelsen kom etter et smitteutbrudd blant flere ungdommer, som ble avdekket etter at to ungdommer fikk positive testresultater søndag 8. november.

Som følge av utbruddet 8. november har kommunen varslet at mange personer vil havne i karantene den kommende tiden.

2. Sykehjem

Det er iverksatt besøksrestriksjoner på to sykehjem. Dette da enkelte personer som er berørt og er til testing har en tilknytning til sykehjemmene. Kommuneoverlegen ber i tillegg om at alle utsetter sine besøk til kommunens sykehjem (også de der det ikke er iverksatt restriksjoner) inntil situasjonen er mer avklart.

3. Legesentrene

Byens legesentre er satt i gul beredskap. Hoveddelen av konsultasjonene vil dermed pågå digitalt. Pasienter oppfordres til å ta kontakt som normalt, så vil nødvendig informasjon bli gitt fra legesentrenes side.

Antall smittede, i isolasjon og karantene

Totalt har 12 personer påvist smittet av covid-19 i Alta fra midten av oktober og til 8. november.

6. november var syv friskmeldt og ute av isolasjon, tre satt fortsatt i isolasjon da.

8. november fikk 2 nye ungdommer påvist smitte. Disse sitter i isolasjon.

8. november sitter 5 i «isolasjon light», da de er nærkontakter av de smittede og har symptomer - men fortsatt ikke har fått positivt prøvesvar

8. november sitter 109 altaværinger i isolasjon som følge av at de er nærkontakter av de to som fikk positivt prøveresultat 8. november. Disse testes mandag 8. november.

Ved positive prøver skal en som sitter i karantene over i isolasjon (se forskjellen på karantene og isolasjon under).

Ved negative prøvesvar skal en som sitter i karantene fortsatt bli sittende i karantene – fram til karanteneperioden er over.

Nasjonale smittevernregler

Via helsenorge.no oppdateres de nasjonale smittevernreglene. De siste koronatiltakene som ble oppdatert 5. november finnes på denne nettsiden.

5. november anbefalte regjeringen at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det innebærer også at i private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet.

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2, men også for en rekke andre luftveisvirus. Det er derfor viktig at du går rett hjem, og holder deg hjemme hvis du får luftveissymptomer eller føler deg syk. Du blir raskt mindre smittsom når symptomene forsvinner.

(kilde og mer informasjon: FHIs nettsider)

Begreper

Karantene:

Brukes for personer som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte.

Du skal ikke gå på skole eller jobb

Ikke ta offentlig transport

Unngå besøk

Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre

Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek

Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom vosken

De du bor med er ikke i karantene

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes

Ved positiv test skal du gå over i hjemmeisolering

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Isolering (hjemmeisolering)

Hold deg hjemme

Hold helt avstand til andre du bor sammen med

Hvis mulig, bruk eget rom og eget bad

Vask overflater hyppig

Få hjelp til å handle

Avtal med legen din hvordan du skal følge med på helsetilstanden din

De du bor sammen med skal være i karantene

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Smittevernråd

Husk god hånd- og hostehygiene.

Du og dine nærmeste kan omgås normalt. "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.

Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.

Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.

Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage, når du er i god allmenntilstand, selv om du har noe restsymptomer.

(kilde og mer info: FHIs nettsider)

Om du mistenker at du er syk

Hold deg hjemme hvis du er syk/har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals med mer).

Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, blir vurdert av lege og anbefales testing (selv om du ikke har symptomer), er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, eller har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Er du i tvil om du bør testes, kan du få svar på koronasjekk.no.

På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg.

Inntil du har fått svar på testen din OG du er i god allmenntilstand må du holde deg hjemme. Unntaket er hvis du ble testet uten økt mistanke om covid-19, for eksempel hvis du deltar i et forskningsprosjekt.

Dine nærmeste trenger ikke å være i karantene mens du venter på prøvesvar (ei heller de som jobber i helsetjenesten), men de bør følge med på egne symptomer.

Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon (og følges opp av helsetjenesten). Dine nærkontakter skal da i karantene.

Hvis testen viser at du er smittet av covid-19 må du følge med på formen/egen helse. Dersom du blir tungpustet eller får andre, akutte symptomer som du ellers ville ha søkt legehjelp for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Det at du har bekreftet covid-19 eller mistenker at du er smittet, skal ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

(kilde og mer informasjon: FHIs nettsider)

Barn med akutt luftveisinfeksjon

FHI har egne anbefalinger for barn der man ser symptomer på covid-19. På denne FHI-siden finner du informasjonen du trenger knyttet til barn med tegn på akutt luftveisinfeksjon.

Den offentlige informasjonstelefonen om korona er åpen hverdager mellom 8 og 15.30, og har nummer 815 55 015.

Alta kommunes koronamail finner du her, mens koronatelefon som er åpen mandag til fredag 8 til 15 har telefonnummer 913 90 344.

Vi forsøker å oppdatere og utvide denne artikkelen fortløpende. Om du har innspill eller føler at noe mangler, send en mail til tips@altaposten.no eller direkte til tom@altaposten.no