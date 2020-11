109 personer i karantene i Alta: – Nå er det alvor!

nyheter

Søndag ble det klart at to ungdommer har testet positivt for koronaviruset. Det første tilfellet ble kjent søndag formiddag, det andre positive testresultatet kom litt utover søndagen.

Altaposten ble tidlig kjent med de to smittedes identitet. Tipsere opplyste at de smittede har deltatt på fest forrige helg.

Ordfører Monica Nielsen sa søndag til avisa at kommunen «er kjent med at det har vært sosiale sammenkomster der smittede har deltatt», men at de ikke hadde mer informasjon enn dette.

Alvorlig situasjon

Mandag morgen sier ordfører Nielsen at situasjonen er alvorlig i Alta.

– Nå er det alvor, sier hun.

– Vi har som kjent to smittetilfeller i løpet av helga, dette er to unge mennesker som har testet positivt. Vi har 109 personer i karantene. Fem er satt i «isolasjon light» der vi mistenker smitte, og derfor har satt i verk tiltak utover den vanlige karantenen. Dette er et føre-var-tiltak som vi mener er fornuftig å gjøre, hensyntatt situasjonen som er nå.

Ordføreren sier at alle som er kartlagt som nærkontakter er blitt kontaktet av smittesporerne.

– Vi har økt testkapasiteten og har anledning til å teste over 200 personer i dag. Så det testes bredt med mål om å fange opp eventuelle smittede personer, sier hun.

Oppdatert 9. november: Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå Her finner du en god del av det du trenger å vite om både nasjonale og lokale regler, tiltak og begreper.

Ukjent smittekilde

Noe av det som bekymrer ordføreren er at man ikke vet hvem som har smittet de to som fikk sine positive tester i helga.¨

– Smittekilden er fortsatt ukjent, sier hun.

– Har de to vært på samme fest?

– Vi har ikke informasjon om det. Vi har kartlagt bevegelsene til de to smittede, og de har vært i sosiale sammenkomster. Så er det sånn som det viser seg å være med ungdommer; mange har ikke mye symptomer og kan være syke uten å vite det.

Restriksjoner ved to sykehjem

Nielsen sier at kommunen som følge av hendelsen har iverksatt tre lokale smittevernstiltak som gjelder nå og inntil videre.

Det første ble satt i verk søndag, med å stenge ned Alta videregående skole for normal undervisning for de fleste elever.

– Vi har videre innført besøksrestriksjoner på to sykehjem. Dette da enkelte av de som er berørt og er til testing har en tilknytning til sykehjemmene. Vi har ikke noe som tyder på at det er smitte som er kommet inn på noen av kommunens sykehjem, sier ordføreren og legger til at tiltaket gjøres for å være på den sikre siden.

– Kommuneoverlegen ber folk om å utsette besøk til alle kommunens sykehjem inntil situasjonen er avklart, legger hun til.

Det tredje tiltaket er knyttet til legesentrene.

– Byens legesentre er satt i gul beredskap. Det betyr at hoveddelen av konsultasjoner vil pågå per video - digitalt. Pasientene tar kontakt med legekontoret som normalt per telefon og skal få informasjon her, også om det er endringer i oppsatt time. Men alle som føler behov for å kontakte lege må fortsatt ta kontakt som normalt, understreker ordføreren.

Ta kontakt

Hun oppfordrer folk som får symptomer på covid-19 om å sende en mail til koronamailen - covid19@alta.kommune.no eller å ta kontakt med koronatelefonen på 913 90 344.

De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Ta kontakt ved symptomer - uavhengig av om du mistenker at du er smittet eller ei.