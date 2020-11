nyheter

Altaposten kunne fredag fortelle at partileder Siv Jensen går inn i forhandlinger med regjeringspartiene med krav om penger til fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta. Prosjektet er et av få som er spesielt nevnt som skal tilgodeses med penger fra milliardpotten som er avsatt for å styrke sykehusene i Norge. Men på lista finnes også ny permanent bro på E6 i Transfarelv.