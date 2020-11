Ny person testet positivt i Alta, ukjent hvor vedkommende er smittet

nyheter

Søndag formiddag er det klart at en person har testet positivt for covid-19 i Alta. Ordfører Monica Nielsen (Ap) forteller at informasjon om det positive testresultatet kom i dag.

– Det er snakk om en ung voksen person, som har testet positivt. Vedkommende har lette symptomer, med grei allmenntilstand. Personen er satt i isolasjon, og det pågår smittesporing med kartlegging av nærkontakter rundt personen. Kartleggingsjobben er i gang, og nærkontakter av den smittede blir kontaktet i løpet av dagen. Så vil det bli testing av disse fra i morgen tidlig, sier Nielsen.

– Hvor er vedkommende smittet?

– Dette er ikke «importsmitte». Personen har ikke vært i et rødt land, og har heller ikke vært i nærkontakt med andre smittede. Kommuneoverlegene og smittesporerne er i gang med å få kartlagt situasjonen rundt vedkommende. Det er bare timer siden jobben startet, og vi vil nok vite mer i løpet av dagen.

– At man har en situasjon med ukjent smittekilde, kan det tyde på at det er smitte «løs» i byen?

– Det er for tidlig å konkludere på dette. Jobben smittesporerne gjør nå er viktig, og vi vil få mer svar i løpet av dagen.

Mindre oversiktlig

Kommunen vil foreløpig ikke sette i verk andre, lokale tiltak utover smittesporing, kartlegging og testing.

– Men så er koronasituasjonen noe vi vurderer fortløpende. Det vil vi gjøre også framover. Per nå ser et ikke ut til at vi står i en slik situasjon som i Tromsø, sier ordføreren.

I Tromsø er det avdekket smitte både på kommunale helseinstitusjoner og i skoler den siste tiden.

– Hva kan dere si om antall nærkontakter rundt den unge voksne som er smittet?

– Tilfellene vi har hatt i Alta i høst har hatt veldig få nærkontakter, og situasjonen har vært oversiktlig. Vi ser at det nok er noe flere nærkontakter i dette tilfellet enn hva vi har hatt tidligere. De andre har vært ekstremt oversiktlige, dette tilfellet er ikke fullt så oversiktlig per nå, hva angår antall nærkontakter, sier Nielsen.

– Har vedkommende vært ute på byen i helga?

– Det har jeg ingen informasjon om. Smitteteamet jobber for fullt med kartlegging nå, sier Nielsen.

Merket symptomer, testet seg

Hun benytter anledningen til å minne om at alle med symptomer tester seg. Personer bosatt i kommunen som mistenker at de kan være smittet bes kontakte Alta kommunes koronatelefon på 913 90 344. Denne er åpen i hverdagene mellom 8 og 15

Nielsen forteller at nettopp disse rutinene avdekket dette smittetilfellet:

– Personen fikk lette symptomer og testet seg i henhold til retningslinjene. Det er veldig bra at vedkommende gjorde dette, har man symptomer så må man teste seg, oppfordrer hun.