Mange vil havne i karantene nå, smittede har deltatt på sosiale sammenkomster

Søndag ble det kjent at to «unge voksne» har testet positivt på covid-19 i Alta. Begge er tilknyttet Alta videregående skole, fremgår det av en melding sendt ut av vgs-rektor Inger Persen søndag kveld. I meldingen fremgår det at skolen stenges for normal undervisning mandag, i stedet vil undervisningen gis over nett.