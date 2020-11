Får raskere utbygging med privat utbygger

nyheter

Det har skapt sterke reaksjoner at Alta kommune etter å ha kjøpt arealet i Svennbakken/Falsen-feltet i 2018, nå etter to år velger å selge det til entreprenør/eiendomsutvikler Daniel Jakobsen. Jakobsen eier arealet i et mindre tilstøtende felt, og skal etter posisjonspolitikerne være aktuell kjøper til Svennbakken/Falsen-feltet.