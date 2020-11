nyheter

Statens vegvesen rapporterte like etter klokken 17.30 at Skarvbergtunnelen mellom Olderfjord og Honningsvåg er stengt på grunn av et trafikkuhell.

Ifølge Finnmarksposten er det en lastebil med en gravemaskin på karmen, som har kilt seg inne i tunnelen.

Det skal ha dannet seg lange køer på begge sider.

Like etter klokken 21.30 melder vegvesenet at tunnelen delvis har blitt åpnet opp, men at det er redusert framkommelighet på grunn av opprydningsarbeid.