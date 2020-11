– Mest trist å høre når noe som fungerer bra blir kuttet

nyheter

– Jeg synes de tristeste historiene er når man hører at ting har fungert og ting går bra, da blir tjenestene kuttet. Er det noe vi vet, så er det at autismediagnosene vedvarer. Selvfølgelig kan folk forandre seg og fungere bedre, men det går i alle fall ikke når man kutter i ordninger som fungerer for den enkelte, sier Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen i Norge.

Hun er selv mor til fire barn, og to av dem har autismediagnose. Hun synes det er underlig at det er kommunen som utformer behovet og kan gi avslag på BPA, eller når det går bra – innskrenke timene.

– Jeg blir nok bare sittende her Håvard Fredriksen (19) har diagnosen autisme. Nå fortviler han over at kommunen vil kutte BPA-timene fra 40 til 21 timer i uka.

– Trist at de gjør dette mot Håvard Ronny Berg (Frp) reagerer på det kraftige kuttet i BPA-timene til 19-åringen med autismediagnose.

– Ofte får pårørende høre at man er for kontrollerende og ikke tør å gi slipp. Men slik jeg erfarer det, så går kabalen ikke opp. For hvordan kan vi slippe taket når barna ikke får den hjelpen som er nødvendig? De blir mer og mer ensomme og isolerte, sier Drangsholt.

Verden har forandret seg så mye, men for personer med autisme står den ganske stille. Man er helt avhengig av å ha familie og venner som stiller opp. Drangsholt opplever selv at det er vanskelig for familie å gi slipp.

– Vanlig at kommuner kutter

Autismeforeningen får ofte høre at kommuner har kuttet i BPA-timer til personer med autisme. Først fikk ikke personer bruke ordningen, med det argumentet at de ikke klarte å styre ordninga med arbeidslister og lignende, selv. Men slik Drangsholt ser det er nettopp BPA veldig bra for de med autisme.

– Er det noe personer med autisme responderer positivt på, så er det å forholde seg til så få mennesker som mulig. Og det er en grunnleggende menneskerettighet å være sjef over sitt eget liv, sier hun.

Drangsholt sier at kommunene også burde ta inn over seg at personer med funksjonsnedsettelser også kan ha behov for flere tjenester i en kommune. Noen kan ha alarmsystem om natta, noen kan ha bistand fra hjemmesykepleie eller andre tjenester fra kommunen, i tillegg til BPA.

Om å føle seg ivaretatt

– Det å leve med funksjonsnedsettelse er et så annerledes liv. Men man venner seg til det, og godtar mye, så lenge man føler seg verdsatt og ivaretatt. Og at man har medvirkning i utforming og får lov til å bestemme over sine egne liv, slår hun fast.

Nytter ikke alltid å klage

Dessverre erfarer Autismeforeningen også ofte at det ikke nytter så veldig å klage på BPA-kutt som kommunen har foretatt. Selv om klagen skal behandles av Fylkesmannen, så ser de ofte at det ikke nytter.

For henne virker det sånn over hele «flisa», som at når det først har kommet avslag fra kommunen, skal det mye til å få gjort det om. De ser at både statsråder og stortingspolitikere sier de ønsker BPA, og mer bruk av det. Men det gjenstår at de gjør det som trengs for at det skal bli en realitet.

– Gi folk den støtten de trenger for å delta i arbeidsliv og fritid, og leve litt spontant, gå på kino når de har lyst og kunne ha sitt eget hjem, sier hun.