Løste søppelmysteriet

nyheter

Rolf Erik Suhr har brukt store deler av mandagen til å rydde opp etter det han kaller for unge søppelvandaler, sannsynlig noen av Altas unge som ikke er like miljøbevisst som beboerne i feltet.

– Det startet med at vi oppdaget at noen i løpet av natt til søndag hadde spredd søppel rundt i nærområdet, forteller Suhr.

Søppeldetektiv Suhr tok imidlertid saken, både med å plukke sammen søppelet og plassere det på egnet plass, men også finne finne ut hvor søppelet kom fra. Etter hvert viste det seg at en stor søppeldunk hadde fått en ublid skjebne i skråningen nedenfor den nedsatte hastighetssonen på Raipasveien, og at søppelet som lå rundt omkring stammet fra denne dunken.

– Når jeg fant dunken hadde jeg et utgangspunkt for å finne eieren. Det finnes et nummer malt på dunkene som angir et eierforhold. En telefon til Vefas klargjorde at de ikke hadde det dunknummeret i sine arkiv, men kunne opplyse at sifferet to i tallkoden, representerte at dunken var hjemmehørende i en vei med husnummer to. Det ga noen muligheter, men til slutt kom jeg fram til at dunken hørte til i Kvekeveien 2, forteller detektiven.

– Det er du, Jon Vidar Bull, som bor i Kvekeveien 2 og har mistet søppeldunken?

– Det stemmer. Fikk en telefon fra Rolf Erik Suhr som spurte om jeg savnet søppeldunken, men måtte gå ut å sjekke. Det var ingen dunk der den skulle stått, og det gjør meg ganske så irritert. Dunken stod under tak, men jeg ser jo at den har stått utsatt til fordi det går en sykkelløype forbi her. Samtidig kan jeg ikke forstå at noen synes det er spennende å forsøple, men all takk til Rolf Erik for å ha gjort jobben med å finne ut av dette, og ikke minst plukke opp søppelet.

– Har du en hilsen til de som står bak dette?

– For det første at hele nabolaget nå er satt i alarmberedskap og vil følge nøye med. Neste gang kan de få seg en skikkelig overraskelse. Hovedhilsenen er at forsøpling ødelegger for alle i nærområdet, og hadde det ikke vært for Rolf Erik og hans raske reaksjon ville fugler ha spredt søppelet slik at det ville umulig å få plukket alt opp.