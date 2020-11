Innbyggerne i Øksfjord må koke vannet

nyheter

Teknisk sjef Kenneth Johannessen forteller at det har vært et brudd mellom pumpestasjonen og anlegget for vannbehandling i Vassdalen. De registrerer at det kommer vann opp i terrenget, etter at det var en trykkfall i morges. Det har gått ut over UV-anlegget.

– Vi får deler fra Bergen så raskt som mulig. Det skal være på flyet nordover i morgen tidlig, så får vi se hvor raskt det er å skifte deler, sier Johannessen.

Han frykter at kokevarslet vil gjelde for hele uka.

– Vi har laget en bypass til ledningsnettet som gjør at folk får vann, dusj og toalett til daglige formål. Jeg vil også presisere at det ikke er noe å si på kvaliteten på drikkevannet, men her ønsker vi å være føre vâr, sier Johannessen.

Han forteller at innbyggerne som er rammet har fått sms.