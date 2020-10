Sykehussaken: – Lite tillitsvekkende at 2. kandidat applauderer innlegg mot Alta

nyheter

Voteringen skjedde under årsmøtet, og med et bakteppe om at et nei ville bety at det ville bli få stemmer å hente hos Altas velgere ved valget i 2021. Altas ordfører, Monica Nielsen, som er innstilt på tredjeplass av nominasjonskomiteens innstilling, står derfor i en situasjon hvor det er et åpent spørsmål om hun vil trekke seg. Nominasjonen avgjøres søndag på et nominasjonsmøte, også det som nettmøte.