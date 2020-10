Protesterer mot salg av boligtomter

nyheter

Altaposten kunne fredag melde at rådmann Bjørn-Atle Hansen inviterer formannskapet til å selge vekk areal avsatt til boligområde i Tverrelvdalen. Det er feltet Svennbakken/Falsen i Tverrelvdalen som rådmannen ber politikerne om grønt lys for å kunne legge ut på salg. Politikeren som har jobbet knallhardt i årene siden 2010 med å få opp antall eneboligtomter til et prisnivå som gir ungdom mulighet til å bygge seg bolig, er målløs.