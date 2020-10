Alta Ap «glemte å foreslå fødeavdeling» i sitt krav

nyheter

Alta-ordføreren sier til Altaposten at fødeavdeling er en del av det forslaget som Alta Ap har fremmet, men at det er innbakt i forslaget om at Klinikk Alta skal være et fullverdig lokalsykehus på linje med sykehuset i Hammerfest og Kirkenes.

– Alta Ap svikter selvsagt ikke kvinnene i Alta og Kautokeino. Å sørge for at fødende i Alta og Kautokeino skal kunne sikres en god og trygg fødsel uten å måtte reise fra to til fire timer i all slags vær, og om de da er så heldig at veien er åpen, har førsteprioritet hos Alta Ap. Vi har har i forslaget til vedtak konsentrert oss om fullverdig akuttilbud, men det er ikke å forså som at vi har nedprioritert kravet om fødeavdeling, sier Nielsen og legger til:

– Vi kommer tidlig i møtet til å understreke at fødeavdeling er sentralt i vårt krav.

Sterke reaksjoner

Fra flere hold har Altaposten mottatt reaksjoner på at forslaget til Alta Ap. Styret i Finnmark Ap har behandlet forslaget og vedtatt det oversendt redaksjonskomiteen for politiske saker. I forslaget er ikke fødeavdeling med ett eneste ord, verken i selve forslaget eller i begrunnelsen.

Nederst i saken kan du lese hele forslaget fra Alta Ap i sin helhet.

– For det første er jeg veldig glad for at ordfører Monica Nielsen går ut og er klar og tydelig overfor sine partifeller om hva som er kravet fra Alta Ap. Det er også et krav fra innbyggerne i Alta og Kautokeino at fødende fra regionen må få føde på Klinikk Alta under trygge forhold, og det kan kun skje dersom det opprettes fødeavdeling der de fleste fødende i Finnmark befinner seg. Uansett hva Finnmark Ap ender opp med er det viktig at det ikke finnes rom for tolkning, og at alle er klar over hva blir vedtatt, sier Venstres Trine Noodt som legger til at hun heier både på Monica og Alta Ap og roser Ap-politikerne i Alta for at de står opp og kjemper for legitime krav fra Altas befolkning.

Jobber med troverdighet

Selv er Noodt i Oslo hvor hun kombinerer ferie med møte med partiets mest sentrale politikere. Her håper hun å få forståelse for hva Venstre må levere for at partiet skal kunne være troverdig i neste års kommende valgkamp.

– For Venstre vil de 1200 stemmene vi fikk ved valget i Finnmark i 2017, og hvor over 70 prosent kom fra Alta, kunne bli akkurat det som vipper Venstre over sperregrensen. Per i dag har ikke Venstre troverdighet hos velgerne i Alta på grunn av manglende oppfølging av lovnadene i sykehussaken. Det er nå opp til partiet sentralt å bidra til troverdigheten gjennom å vise til konkrete resultater som går hjem hos innbyggerne i Alta og Kautokeino, sier Noodt.

Slik ser forslaget ut som Alta Ap har fremmet for Finnmark Ap:

Sykehustjenester i Finnmark

«Utvide akuttsykehustjenester i Finnmark til også å omfatte Alta.»

Begrunnelse for forslaget:

«Finnmark Arbeiderparti har over mange år jobbet systematisk for å bygge nye sykehus i Kirkenes og Hammerfest. Kirkenes sykehus er ferdigstilt og Hammerfest sykehus er vedtatt. Nå er tiden inne for å utvide sykehusstrukturen i Finnmark til også å omfatte Alta. Det er et politisk svært viktig strategisk valg for Finnmark Arbeiderparti. Alta Arbeiderparti viser til det handlingsrommet som nå åpner seg med avklaringene rundt sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. Det er allerede etablert svært mange spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta, slik at mange pasienter og mange typer behandlinger ikke lenger inngår i pasientgrunnlaget for Hammerfest sykehus. Alta Arbeiderparti mener at fokuset på økonomisk fortjeneste knyttet til pasientbehandling i det offentlige helsevesenet, er et paramenter som hindrer et godt og likeverdig helsetilbud der folk bor og som er med på å sentralisere sykehustjenestene. En ytterligere politisk prioritering av slike økonomiske incentiver i helsesektoren vil ramme distriktene og i særdeleshet Finnmark. Vi må nå stå sammen om å sikre det sykehustilbudet vi allerede har og vi må jobbe for å utvikle det videre. Politisk har vi samme ståsted i Finnmark Arbeiderparti. Vi vil gi gode og trygge helsetjenester så nær innbyggerne som mulig.

I dag vet vi at mange sykehus i Norge er avhengige av ambuleringsordninger for å sikre spesialister til sykehusene. Vi vet at rotasjonsordningen siker nødvendig spesialisering av leger. Dette er velfungerende ordninger som bærer den faglige kvaliteten ved mange sykehus, også sykehusene i Finnmark.

Alta Arbeiderparti mener at det er økonomisk handlingsrom for, og faglig forsvarlig, å etablere nødvendige tjenester for at Alta skal få et sykehus med fullverdige akuttfunksjoner. Det er ikke en interessekonflikt mellom Hammerfest og Alta om økonomi eller faglig kvalitet i framtidige sykehustjenester.

Alta Arbeiderparti mener at vedtaket om å bygge Hammerfest sykehus fristiller Finnmark Arbeiderparti til å stake ut den videre politiske kursen for sykehustjenestene i Finnmark. Arbeiderpartiet har alltid evnet å se framover og stadig bygge landet. Det er å bygge stein på stein.

Det kan vi gjøre ved å stå samlet om å utvide akuttsykehustjenester i Finnmark til også å omfatte Alta.»