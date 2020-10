Ansatt ved sykehuset i Hammerfest kritisk til smitteverntiltakene

nyheter

Den ansatte har sendt inn en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, melder NRK.

I bekymringsmeldingen peker den ansatte på at det tok 16 dager etter at den første syke pasienten ble innlagt før det kom nye smittevernregler på sykehuset.

– Vi kunne ha brukt munnbind for to uker siden i situasjoner der vi er tett på kolleger og pasienter, skriver den ansatte i sitt varsel.

Den første pasienten med covid-19-smitte ble innlagt 5. oktober. Samme dag ble en pasient på poliklinikken smittet, men først 21. oktober, da 15 ansatte allerede var smittet, ble det påbudt med munnbind hos de ansatte.

Administrerende direktør Siri Tau Ursin bekrefter at sykehuset ikke hadde noen egen beredskapsplan for det omfanget som traff dem, men sier samtidig at alle prosedyrer og smittevernfaglige råd er fulgt hele veien.

Sykehuset i Hammerfest har vært stengt for innleggelser siden 23. oktober. Totalt er 16 ansatte smittet og 21 ansatte i karantene per 29. oktober, ifølge Finnmarkssykehuset. Helseforetaket oppgir imidlertid ikke spesifikke tall for hver av de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.