Vegar Heitmann er skolepolitisk talsperson for Alta Senterparti, og har, sammen med resten av posisjonen, brukt enormt mye tid på å sette seg inn i «skolestruktursaken», og ikke minst bruke kunnskapen til å finne løsninger til det beste for elever, foreldre og lokalsamfunn. Omfattende politiske prosesser førte tirsdag til at posisjonspartiene gikk for dramatiske endringer.