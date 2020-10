Testet positiv i Kautokeino

nyheter

Det er Helsetjenesten i Kautokeino som melder at det er en person i Kautokeino som har testet positivt på covid-19.

Isolasjon

– Personen har kommet fra et rødt land til Kautokeino, og har gått direkte i isolasjon ved ankomst. Personer i samme husstand er i karantene, heter det.

Ordfører Hans Isak Olsen forteller at han ikke bekymret for at dette tilfellet i seg selv skal ha ført til et større utbrudd i kommunen.

– Saken er at vedkommende har kommet fra utlandet blitt testet og gått i isolasjon med en gang, så det er ser ut til at smittefaren ikke er tilstede i dette tilfellet, sier han.

Enkelttilfelle

– Ser dere for at det vil komme flere tilfeller den kommende tiden?

– Det gjør vi, men ikke i kjølvannet av dette tilfellet. Men at vi får smitte gjør vi nok en gang, avslutter Olsen.