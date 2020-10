nyheter

Hele 27 sykepleierstudenter skal ha stått i fare for å miste praksisplassene sine da Hammerfest sykehus måtte stenge ned, opplyser UiT i en pressemelding. Men nå har Hammerfest kommune trådt til og sørget for at studentene som går andre året på sykepleieutdanningen likevel skal få fullført praksisen.