Mistet 400 bookinger til julebord på ett døgn

– Det har vært et absurd døgn, medgir Vegard Berge Uglebakken, etter at det ble skapt misforståelser og usikkerhet om koronareglene tirsdag.

Det ble skapt usikkerhet om det var mulig å ha 200 deltakere på arrangementene, helt ubegrunnet, skal vi tro på NHO Reiseliv.

Forsvant over natta

Reaksjonen lot ikke vente på seg for Uglebakken & Co. Det har vært en flom av avlysninger.

– 400 bestillinger av stort og smått forsvant over natta, da snakker vi om 400 personer fordelt på Stakeriet og Skaidi hotell. Vi snakker om en omsetning på mellom 600.000 og 800.000 kroner. Vi er ikke alene. Forvirringen synes å være total, og det må regjeringen ta ansvar for, mener Uglebakken, som tidligere i år kjøpte hotellet sammen med Tone og Morten Ek. Selskapet PNH Capital AS har satset uredd, til tross for korona.

Nesten fullt

Berge Uglebakken forteller at julebordmarkedet var lovende, innenfor smittevernreglenes grenser.

– Vi tar reglene på største alvor og tilpasser antall personer. På Skaidi hotell er det maks 130 personer uten korona. Med korona og enmetersregleren er tallet 90, som vi var bekvem med, sier Uglebakken.

Skaidi hotell hadde fylt opp det meste av kapasiteten.

– Vi hadde to fredager og en lørdag igjen på Skaidi, så det så veldig bra ut, sier Uglebakken, som presiserer at han har stor forståelse for at bedriftene tok affære.

– De ble forledet til å tro at forskriftsendringen ga store begrensninger, sier Uglebakken, som medgir at det beste nesten hadde vært en forutsigbar nedstengning med klare regler for permitteringer og lønnstilskudd.

– Vi skal håndtere dette på en skikkelig måte og akter ikke å møte dette med syt og klaging, selv om det ser ut til at regjeringen driver med en avansert form for Joker Nord.

– Hva tenker du om at bedrifter erstatter julebord med gavekort, som gjør det mulighet å bruke spisestedene i mindre grupper?

– Alle monner dra og vi er veldig glad for at bedriftene vil bruke våre restauranter. Vi må ta alt vi kan få i denne situasjonnen og vi har faktisk spilt 1.000 gavekort som skal brukes til et slikt formål, sier Uglebakken.

Håper på klargjøring

Daglig leder Knut Leo Abrahamsen i Visit Alta håper også på en klargjøring av reglene og henviser til tolkningen fra NHO Reiseliv (under).

– Vi er jo i en helt annen situasjon enn i Oslo og bedriftene lokalt har vært ekstremt flinke med smittevern, skryter Abrahamsen.

Han synes også det er hyggelig at bedriftene har omsorg for bransjen.

– Jeg må si det varmer. Det er en fin gest til egne medarbeidere som får et middag, for eksempel med sin bedre halvdel. I tillegg tar man ansvar i forhold til en bransje i krise, påpeker Abrahamsen.

Slik tolkes det av NHO

Når er det lov til å være 200 deltakere på et arrangement?

Det er fortsatt lov med 200 deltakere på seminarer, kurs, andre faglige sammenkomster og kulturarrangementer. Det er fortsatt tillatt med 200 deltakere på for eksempel en lunsj eller middag på en konferanse, så lenge det ikke serveres alkohol. Det er altså alkoholserveringen som avgjør om det kan være 50 eller 200 deltakere. På en middag etter en konferanse der det serveres alkohol er det kun lov med 50 deltakere.

Det er viktig å understreke at når det gjelder konserter, forestillinger etc, altså arrangementer som defineres som kulturarrangementer, er det fortsatt lov med 200 personer – også når det serveres alkohol. Det er også lov å være opptil 200 deltakere på typiske påmeldingsarrangementer, som for eksempel julebuffet eller forestilling med middag, hvor privatpersoner og andre kan kjøpe billett til et arrangement som er arrangert av en arrangør, som for eksempel et hotell eller en restaurant – også når det serveres alkohol.

Når er det lov å være kun 50 deltakere på et arrangement?

Når arrangementet defineres som en privat sammenkomst er det kun lov med 50 deltakere. En firmafest eller et julebord i regi av jobben defineres som en privat sammenkomst og får dermed en begrensning på 50 deltakere. Dette skiller seg fra en ren faglig konferanse der man kan være 200 deltakere (uten alkoholservering).

En middag etter en konferanse eller et jobbseminar begrenses til 50 deltakere dersom det serveres alkohol, da dette blir definert som en privat sammenkomst. Hvis det ikke serveres alkohol på konferansen er antallet 200 deltakere. Det er altså alkoholservering som er avgjørende for om et arrangement defineres som privat sammenkomst eller ikke.

Hva gjelder for privatpersoner som for eksempel skal arrangere bryllup?

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler har en grense på maksimalt 50 deltakere. Det betyr at hvis man for eksempel skal ha en vennefest, bryllup eller lignende kan man ikke være flere enn 50 gjester på samme arrangement. Det er ingen forskjell om festen arrangeres i et leid forsamlingshus eller på et hotell eller en restaurant.

Under selve seremonien som for eksempel under en vielse i en kirke, er det fortsatt tillatt med inntil 200 deltakere.

Dersom det ikke er et arrangement

Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot hvis det ikke er forbundet med et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene. Grunnen til dette er at de ulike gruppene av gjester som besøker restauranten ikke har en relasjon til hverandre, og dermed blir risikoen for nærkontakt og spredning av smitte mindre. Dette betyr for eksempel at bedriftens julebord med inntil 50 deltakere kan finne sted i restauranten hvor også andre gjester er til stede.

Kilde: NHO Reiseliv