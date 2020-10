Aldri før har så mange innbyggere tatt influensavaksine - nå er kommunen fri

nyheter

Ifølge den siste pressemeldingen til Alta kommune har det aldri vært høyere oppslutning om influensavaksineringen enn i år.

Kommunehelsetjenesten melder at det er positivt at så mange har tatt vaksinen i år da det er et forebyggende tiltak for å unngå at man får influensa samtidig som vi har en pågående koronapandemi.

I tillegg til at personer i risikogrupper har vaksinert seg, har også helsepersonell som er i direkte kontakt med pasienter fått vaksinen. Beboere på sykehjem vil også få vaksine.

– Heldigvis er det mange som har fått vaksinert seg. Det er gitt rundt 1500 vaksiner i Alta, opplyser kommunalleder John Helland.

Alta kommune har gått aktivt ut og tilbudt vaksinering til sine innbyggere. I likhet med flere kommuner i landet har kommunen nå gått tom for vaksiner og må avlyse videre vaksinering inntil nye vaksiner er på plass. Grunnet stor nasjonal etterspørsel etter årets influensavaksine melder Alta kommune nå at de dessverre vil gå tom for influensavaksiner. Ifølge pressemeldingen er også byens apotek fri for influensavaksiner.

– Dette er et landsomfattende problem. Nå venter vi på neste runde, sier Helland.

Helland forteller at de vanligvis sitter igjen med vaksiner, men ikke i år.

– Vi er glad så mange har valgt å ta vaksinen. Når mange nok vaksinerer seg vil man bremse influensaepidemien, sier Helland.