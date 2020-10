nyheter

Sport Outlet-kjeden er ganske nøyaktig åtte år gammel. Konseptet har gått fra én butikk i bydelen Åsane i Bergen, til å ha 73 butikker i hele landet.

– Jeg har nesten mistet litt tellingen. Vi skal åpne to butikker om to uker, og én uka etter det. Jeg har ikke helt kontroll, jeg tror vi må ta en opptelling når året er slutt, ler prosjektleder Nikolai Njøsen Hilding når Altaposten er innom to dager før åpning.

Sport Outlet har flyttet inn i lokalet detaljhandelkjeden Søstrene Grene tidligere holdt til i og tok også over lokalet lekerommet var i. Lekerommet skal etter hvert bygges opp i lokalet Enklere Liv brukte, rett ved kafeen.

Sportskjede flytter inn i lekerommet Billigkjeden Sport Outlet åpner butikk i Alta før jul.

Kjøper partier

Torsdag klokken 10 åpner billigkjeden dørene, før den tid er det mange esker som må ryddes bort.

– Mye av det er lagervarer, jeg har bestilt opp ekstra til kampanjen vår. Vi har en avis på 50 sider. Det blir fullt kjør på torsdag med både kundebehandling og oppakking av varer.

Mandag ble det en 13-timers økt med klargjøring, det samme var forventet tirsdag og onsdag.

– Jeg tror ikke det blir så altfor seint, de ansatte her er fryktelig flinke. Jeg har troa på at dette skal gå veldig greit.

Butikken er bygget opp på paller for å gjøre innredningen billig, slik at kjeden holder kostnadene nede og kan selge billigere varer til kundene.

– Det er vinn-vinn. Det er billig for oss å starte butikken, og vi kan selge billige varer. Målet er å være billigst i klassen. Vi handler direkte fra leverandør, men vi kjøper opp partikjøp. Vi kjøper da varer til 73 butikker, og kjøper såpass mye at vi får presset prisen ned. Men de varene får vi som oftest ikke kjøpt igjen. Du må slå til mens varene er her, det er ikke sikkert de kommer tilbake, påpeker Hilding.

Utfyller hverandre

I begynnelsen av oktober startet arbeidet med butikken i Alta, de bruker altså under én måned på å gjøre lokalet klart til åpning. Sport Outlet har et team med arbeidere som bygger butikkene. Inkludert gjenåpninger, flyttinger og nye butikker, har de bygget nærmere 100 Sport Outlet-butikker. Før arbeidet startet var kjeden på befaring, og kikket på senteret og butikkene rundt.

– Vi vil helst ligge vegg-i-vegg med Sport 1, vi utfyller hverandre. De er fagsport og vi er lavpris, dermed får kunden alt de vil trenge på Amfi.

– Til barn er det for eksempel stort omløp på klær, og da er det ikke vits å betale skjorta. Da kan man komme til oss å kjøpe gode varer til en billig penge, legger Hilding til.

Når kjeden åpner i morgen, blir det uten daglig leder. Styrelederen tror likevel de ansatte skal klare å jobbe uten en sjef den første perioden.

– Det har vært en ansettelsesperiode, så må vi bare se hvem som til slutt blir valgt som driver.