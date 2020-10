nyheter

Den tidligere fylkesordføreren og nestlederen i Arbeiderpartiet, som mange trodde skulle rykke opp og bli en arvtaker til Jens Stoltenberg, dro i stedet tilbake til Tana for å bli sauebonde. Nå er bruket lagt ned, jobben medførte for mye slit og ga liten inntekt. Helga Pedersen har i stedet en annen flokk å ta seg av. Hun er ordfører i Tana og vil til helgen framstå som en av partiets mest profilerte delegater under årsmøtet til Finnmark Ap.

– Det blir en spennende helg, selv om vi ikke møtes fysisk i Alta som opprinnelig ment, men avvikler årsmøtet over nettet på grunn av korona-krisen, sier Pedersen og legger til:

– Jeg registrerer at noen hevder at Arbeiderpartiet vil tape Alta dersom årsmøtet ikke stiller seg bak at det bygges opp akuttilbud og fødeavdeling i Alta. Der tror jeg de tar feil. Tvert om tror jeg at Arbeiderpartiet i Finnmark vil komme styrket ut hos velgerne i hele fylket om vi er ærlige, og ikke lover ting som vi ikke kan holde. For hva er alternativet til velgerne i Alta som kjemper for sykehus? Stemme på et Frp, eller noen av de andre partiene, som dagen etter valget i 2017 løp fra alle løfter gitt til folk i Alta og Kautokeino.

– Må akseptere virkeligheten

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet mener partiet hennes har store utfordringer foran seg for å kunne hente hjem velgere som har forlatt partiet. Landstrenden er at Ap taper oppslutning og er langt nede på 20-tallet på målingene. Heller ikke i Ap-bastionen Finnmark rekrutterer velgere om dagen. En tidligere måling i 2020 ga Ap en oppslutning på historiske lave 17 prosent. Helga Pedersen tror at det er mulig å snu den negative trenden, og det selv om årsmøtet står fast på tidligere årsmøtevedtak om kun to sykehus, i Kirkenes og Hammerfest.

– Alle er enige om at det burde vært sykehus i Alta om vi kunne starte med å tegne sykehuskartet i dag. Det kan vi ikke. Vi har gjort store investeringer i sykehus i Hammerfest og Kirkenes, og har ikke pasienter til et tredje i Alta. Folk i Alta, og Alta Ap, må også akseptere virkeligheten, påpeker Helga.

– Alta/Kautokeino har flere fødende enn hele Øst-Finnmark til sammen, og likevel må tre av fire til Hammerfest for føde, er det en god hilsen til kvinnene i Alta-regionen?

– Alta er befolkningssenteret i Finnmark, men det alene kan ikke gi tilbud om føde- og akuttavdeling. Faktum er at det er så få fødende i Finnmark i dag at vi sliter med grunnlaget for både fødeavdeling i Hammerfest og Kirkenes. Vi må være ærlige å si at Alta ikke kan ha få en tredje fødeavdeling, for hva ville det medført? Jo, at fødeavdelingen i Hammerfest hadde hatt for få fødende og blitt lagt ned. Konsekvensen vil bli en veldig lang reisevei for de som i dag føder ved Hammerfest sykehus.

Kamp om fagfolk

I stedet for fødeavdeling mener den tidligere Ap-toppen at den lokale fødselsomsorgen fram til, og etter fødsel, må styrkes i tillegg til at følgetjeneste forsterkes. Aller viktigst mener hun at ambulansetilbudet, båt og på vei, men også i luften med fly og helikopter må bedres slik at også kvinnene i Alta/Kautokeino i likhet med resten av Finnmark kan komme seg sikkert og trygt til fødeavdeling i Hammerfest.

Helge Pedersen mener at samme argumentasjon hun bruker for å forklare hvorfor Finnmark Ap bør si nei til forslaget fra Alta Ap om fødeavdeling, også kan brukes for å sette foten ned for oppbygging av akuttilbud i Alta.

– Vi kan ikke spre sykehusressursene, men må styre ressursene mot Hammerfest og Kirkenes. Det gjelder ikke minst det som kommer til å bli den største utfordringen i framtiden, kampen om fagfolkene. Med sykehus i Alta vil Hammerfest og Kirkenes bli tapere i kampen om fagfolkene, klargjør Pedersen.

Hun tror folk i Alta vil se dette, og sette pris på Arbeiderpartiet som i et langt perspektiv har framstått som ærlig, og aldri falt for fristelsen til å love ting som ikke kan holdes.

– Arbeiderpartiet må fortelle velgerne, ikke minst i Alta, at vi er i ferd med å få et todelt helsevesen, et privat og et offentlig. Det private tar store ressurser og det offentlige blir taperen. Dette har store konsekvenser, ikke minst innenfor rus og psykiatri hvor mye av det offentlige tilbudet i Finnmark befinner seg i Alta.

Ett eller tre mandat?

Hennes råd til sine partifeller i helgen blir å avvise forslagene fra Alta Ap om å oppheve sykehusforslaget fra 2010 og stille seg bak kravet om fødeavdeling, akuttilbud og geriatrisk avdeling. Hun opplevde at velgerne i Alta i 2017 vendte Ap ryggen. Kun 1698 stemte av Ap de totalt 10.651 som gikk til stemmelokalene i Alta. Ifølge de som hadde ordet på årsmøtet til Alta Ap i mars vil det bli enda færre som velger Ap om innbyggerne i Alta og Kautokeino nok en gang sviktes av Arbeiderpartiet.

Av det totale antall stemmer i Finnmark i 2017; 39.286 utgjorde Alta-velgerne 10.651.