Fortvilelsen er stor hjemme hos Håvard Fredriksen. På kort varsel vil kommunen nesten halvere BPA-timene. 19-åringen bor i egen leilighet som foreldrene har bygd. Han har autismediagnose, er høyt fungerende, men har også utfordring med motorikk og uspesifikke lærevansker. Han har heller ikke særlig forståelse for tid og distanse.

I vår fikk han innvilget 40 timer ukentlig BPA. Nå har Alta kommune har revurdert behovet hans, og vedtatt en reduksjon til 21 timer.

Familien føler dette kom plumps på. Riktignok fikk de brev om dette i september, og saksbehandler hadde et kort besøk, men de hadde ikke forestilt seg et slikt kutt.

– Hun hadde en samtale med Håvard og mor som varte i 50 minutter. Men han sier jo bare at det «går greit» å lage seg frokost hvis man ikke spør noe mer. Han har ikke tenkt over at han burde fortelle hva han ikke klarer. Dessuten liker han ikke å fremheve det han ikke klarer. Han kan fremstå som oppegående om man ikke kjenner han. Han vil jo ikke være annerledes og svarer bare at det går bra, forteller mamma Gry-Kirsti Fredriksen.

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) Lovpålagt tjeneste som har eksistert siden 2015

Kommunen har plikt til å tilby BPA

Skal sikre personer med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og velferd

Mulighet til studier, arbeidsdeltakelse skal vektlegges

Er for de under 67 år som har behov for bistand i mer enn to år og mer enn 32 timer per uke

Flere private tilbyr BPA, blant annet Uloba og Stendi

Kilde: Helsedirektoratet

Både Håvard selv, mamma Gry-Kirsti og pappa Tor Gøran er fortvilte. De spør seg hvordan halveringen kan være forsvarlig. Gry-Kirsti synes ikke sønnen har forandret seg så mye. Tvert imot har han akkurat fått en fin og forutsigbar hverdag med BPA-ene rundt seg. Det skal man nå ta fra han.

– Med bare tre timer om dagen må han nesten velge om han skal handle eller lage middag den dagen, sier mor.

Trenger hjelp

Håvard selv er nesten målløs. Han har akkurat blitt så voksen at han har begynt å bo for seg selv og er blitt vant med de faste BPA-assistentene ansatt gjennom Uloba.

– Jeg tror ikke jeg klarer å stå opp og komme meg på jobb (utprøving for varig tilrettelagt arbeid, journ.anm.). Hvis jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, så blir jeg nok bare sittende her, forteller Håvard.

– Klarer du å lage frokost selv?

– Ja. Jeg kan det, sier han.

– Kan du skjære brød og smøre matpakke? Og kle på deg og gå på jobb?

– Nei. Jeg må ha hjelp, sier han.

Han leser på den elektroniske tavla at han skal gjøre. Det er mamma som har lagt inn i kalenderen. Dette var noe det var meningen at assistentene skulle gjøre etter hvert. Men blir det for mye informasjon, får ikke Håvard det med seg, eller han glemmer. Ofte blir han bare sittende.

Han klarer heller ikke å knyte sko, skjære brød, ta ut av ovnen, eller passe klokka. Håvard sitter generelt mye hjemme, da han må ha hjelp – og oppmuntring – til å komme seg ut.

Fikk kuttvarselet på bursdagen

– Jeg synes det er dumt at de har kutta så mye, sier Håvard, som mottok vedtaket på bursdagen sin, den 20. oktober.

Kuttet skal gjelde allerede fra 1. november selv om det gamle vedtaket egentlig gjelder ut året. Det gjør situasjonen enda vanskeligere. Bare det å utlyse og ansette tar mye tid og ressurser. De som er nå begynte i desember og februar, etter utlysning og intervjurunder. Nå aner de ikke hvordan det skal gå. De kan ikke sette igang ny utlysning før klagen er behandlet.

Arbeidsutprøving

Når han ikke har assistent med seg, ringer han foreldrene 10-15-20 ganger om dagen. For familien er det uholdbart i lengden. De er heller ikke tilfreds med at sønnen bare skal sitte der, dag ut og dag inn. Det er en stor overgang fra før han var 18, da han hadde mye mer bistand i form av støttekontakt, tiltaksbase og avlastning. For selv om han er på arbeidsutprøving for varig tilrettelagt arbeid, så må han ha hjelp til å stå opp og gjøre seg klar, ordne frokost og matpakke og komme seg av gårde i tide.

– Assistenten har hjulpet med å få han på jobben. Nå er jeg redd han ikke klarer å komme seg på jobb i tide, sier moren.

– Han har vært så heldig å få utplassering i jobb. Men dette går veldig inn på han. Jeg er redd utprøvinga ikke går så bra som den kunne gått, sier moren.

– Vi håpet jo han skulle få venner

Håvard er født i 2001, og han var sein med å gå og prate. Han lekte mest alene, ved siden av de andre barna. Noen trodde han ville vokse det av seg, men mor så tydelig at det var noe. Han har aldri likt bråk, og hadde sære interesser. Han kunne for eksempel alle bilmerker som 4-åring. Senere var han svært opptatt av Formel 1 og skrev ned alle tidene. Teoriprøven til førerprøven gjorde han unna på 13 minutter, men det praktiske og sosiale har vært vanskelig. Etter noen år borte fra Alta, kom familien tilbake i 2009 og følte de ble tatt på alvor på Elvebakken skole.

I 2010 fikk Håvard endelig diagnosen som utløste hjelp, støtte og målrettet opplæring.

– Vi har alltid tenkt at han måtte få være som han er. Vi håpet jo at han skulle få venner. Det var fint på barneskolen der alle kjente han. Og så har han blomstret skikkelig på videregående, hele tiden med assistent, forteller hun.

På videregående gikk han TIP, transport og logistikk, og hadde assistent. Han fikk karakterer i de fleste fag. I februar flytta han i egen leilighet som foreldrene har bygd i sokkeletasjen. Det har vært en hel stor omveltning, for koronaen kom samtidig som han skulle lære seg å bo for seg selv og få BPA.

– Håvard trenger mye hjelp, og opplæring i daglige gjøremål. Han kan sette en pizza inn i ovnen, men tør ikke ta den ut. Han kan støvsuge midt på golvet, men ikke i krokene. Og så er han veldig forsiktig av seg, forteller mor.

Tror kommunen skal spare

Foreldrene reagerer på at de ikke er spurt om hvordan det fungerer i et eget møte, og at saksbehandler ikke snakket med assistentene. Samtidig leser hun i kommunestyrepapirene at det er budsjettutfordringer og at det eneste som gjenstår er kutt i tjenestetilbud. I tillegg har rådmannen tidligere sagt at det må settes av mer penger til BPA.

– Jeg vet ikke om det er flere som har fått tilbudet sitt rasert, men er det slik kommunen skal spare penger og ha gjennomgang av BPA-vedtak, ved å rasere tilbud for funksjonshemmede som blir enda mer isolert, da er det noe alvorlig galt med saksbehandling, økonomistyring og livskvalitet i Alta kommune, sier hun.

Håvard og foreldrene har nå klaget på vedtaket, og varsler at de også kommer til å kontakte fylkesmannen om de ikke blir hørt. Gry-Kirsti synes det er synd at de må bruke ressurser på en klage.

– Vi har jobbet for det beste for sønnen vår i alle år. Nå virker det som om vi blir straffet fordi vi har bygd leilighet til han, sukker hun.

Støtte fra assistentene

Også fra assistentene får Håvard støtte:

– Vi synes Håvard trenger den tida med assistenter han har nå. Hvis vi skal få noe tid i det hele tatt til å gjøre noen aktiviteter, må vi ha tid til det, sier Victor Wehus Køhler, BPA-ansatt gjennom Uloba.

Når Håvard skal lage middag, er det nemlig Victor som hjelper han å finne hvilke panner og gryter han trenger. Han hjelper han å finne frem kjøttkakene fra fryseren, og viser hvordan han kan banke dem løs. Han står også i bakgrunnen og passer på når Håvard skal finne frem ingredienser og tilberede middagen. Det er ganske tydelig at middagen ikke er noe 19-åringen har full kontroll på selv.

De fire assistentene har levert en egen uttalelse til klagen.

– Det går bra med Håvard men han trenger mye assistanse støtte og veiledning i hverdagen. Med 19 timer i uka redusert BPA, vil ikke behovet han har for assistanse kunne ivaretas, og ikke retten til et verdig og selvstendig liv, som de fleste andre kan ta for gitt. Det vil i tillegg medføre en betydelig ekstra belastning for familien, skriver assistentene.

– Jeg synes det er helt grusomt og har vært frustret, sint og lei meg. Jeg ser jo at hele verden, både hans og vår, ja, alt vi har bygd opp, raseres, sier den bekymrete moren.

Kommunen mener Håvards behov har endret seg

Alta kommune hevder at hjelpebehovet til Håvard Fredriksen ikke er så stort som før.

I vedtaket som gjelder fra 1. november 2020 til 31. mai 2021 har Virksomhet for tilrettelagte tjenester konkludert med at han ikke trenger like mye hjelp som før. Det til tross for at han selv og foreldrene, samt de fire BPA-ene han har per nu, mener han trenger det.

– Vedtaket ble evaluert etter ett år, og det er vanlig i alle saker. I dette tilfellet viste det seg at hjelpebehovet har endret seg og da vil det ifølge loven være riktig å gjøre et nytt vedtak, sier kommunalleder John Helland.

I vedtaket heter det at Håvard har startet i utprøving om varig tilrettelagt arbeid via NAV. Det trekkes også frem at han har sertifikat for bil og egen bil. Videre står det at han er selvstendig med å komme seg til trening, jobb, venner og butikk, men har behov for hjelp til å planlegge for når han må dra for å komme tidsnok. Det står også at han bruker elektronisk planlegger i det daglige for å planlegge hverdagen.

Selvstendighet

I vedtaket står videre at ressursene må benyttes slik at han oppøves i funksjonelle livsferdigheter, og at han må ta del i dagliglivets gjøremål under veiledning av assistentene. Målsettingen er at han skal leve og bo selvstendig uten assistenter.

Kommunen mener at Håvard kan ta selvstendige avgjørelser og ikke er avhengig av andre ifm transport, og at han kan være alene om natten om foreldrene reiser bort.

De har også konkludert med at han er selvstendig i mange av dagliglivets gjøremål, som personlig hygiene, handle på butikken, tilberede lett mat, renhold av bolig med veileder og sosiale aktiviteter.

– Forsvarlig

Kommunen mener han trenger vesentlig mindre hjelp enn før, og at 21 timer i uka er forsvarlig.

– Etter en ny kartlegging av behovet for bistand, er behovet vurdert til å være 20 timer per uke, sier Helland.

– På hvilket grunnlag har dere vurdert at denne konkrete brukeren trenger mindre hjelp?

– Etter samtaler med bruker og andre, er det gjort en grundig kartlegging av behovet for assistanse i dagliglivet. Det vurderes at bruker har mange ressurser som han selv kan nyttiggjøre seg av. Man har gått detaljert inn og sett på hva han trenger hjelp til, også i forhold til andre tenåringer. Han har fortsatt et stort behov, men etter kommunens vurdering er ikke behovet så stort som 40 timer per uke som var det forrige vedtaket. Det er veldig forståelig at søker ikke er enig i at antall timer skal reduseres, og hvis bruker er uenig i vedtaket vil jeg anbefale at han klager på dette, slår han fast.

– Hvorfor har dere ikke snakket med nåværende BPA-er?

– Det har vært samtaler og kartlegging med bruker hjemme hos han, og det ble sendt forhåndsvarsel om evaluering. Det har også vært telefonkontakt i saken, sier kommunallederen.

– Skyldes kuttet Alta kommunes økonomi?

– Nei.

Alta kommune har i år et merforbruk på BPA-ordningen på åtte millioner kroner.