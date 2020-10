nyheter

Det er rundt en måned siden noen tok beslutningen om å brenne ned gapahuken til Furua barnehage. Den hadde bare fått stå i to måneder, etter at Elise Melsvik og familien bygget den til barnehagen i sommer. Sammen med barna sine sto Melsvik også for malingen av gapahuken, slik at den var fiks ferdig til bruk i august.