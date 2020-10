Hammerfest korona-rødest i Norge: – Det er en alvorlig og uoversiktlig situasjon

nyheter

Ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest har framstått som en tydelig leder av kommunen i en krisetid, og høster stor tillit hos innbyggerne for måten hun leder kommunen i forhold til pandemikrisen. Det er det bred enighet om. Samtidig er hennes reaksjon på at Hammerfest er blitt korona-rødest i hele Norge at alle anbefalte nasjonale tiltak må følges opp på strengeste måte, men ikke innføre noen nye nå: