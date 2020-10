nyheter

Altaposten har utfordret gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget for Troms og Finnmark, Geir Ove Bakken, om hvordan han møter utfordringen fra tidligere Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen. I et intervju med Altaposten noen dager tilbake hevdet Knutsen at stemningen blant Arbeiderpartiets fotfolk i Øst-Finnmark er i ferd med snu med tanke på oppbygging av sykehus i Alta. Den tidligere Båtsfjord-ordføreren tror derfor at Finnmark Ap på årsmøtet i Alta neste helg vil si ja til akuttilbud og fødeavdeling i Alta