Nå: Alta har seks smittede, fire tilfeller siste døgn

Etter at Alta i forrige uke fikk sine første to tilfeller siden april, er det siste døgn kommet fire positive prøvesvar på personer bosatt i Alta.

Det vil si at status tirsdag formiddag er seks personer med koronasmitte.

– De seks sitter alle i hjemmeisolasjon nå, opplyser ordfører Monica Nielsen.

To av de smittede i Alta har tilknytning til utbruddet i Hammerfest. Her er det avdekket 25 smittetilfeller, flere av dem ansatte eller pasienter ved Hammerfest sykehus.

Minst to av de smittede har vært i «røde» land og har fått påvist smitte i etterkant av dette.

To av de seks smittede har status som «nærkontakter».

– De to nærkontaktene er personer som har sittet i karantene etter at andre i deres krets har fått positivt testresultat. De har blitt smittet i Alta, av personer som vi har kontroll på. Disse to har hverken vært innlagt ved Hammerfest sykehus, og de har heller ikke vært på reise i utlandet, sier Nielsen.

Nytt smittetilfelle i Alta, er ikke i kretsen til den andre smittede Ordfører Monica Nielsen forteller at også denne smittede kom fra rødt land og fikk positivt svar etter prøvetaking på Gardermoen.

– Vi har per nå 19 personer som sitter i karantene, sier ordføreren.

Ordføreren sier at kommuneoverlegene mener å ha god kontroll på situasjonen. Testingen pågår for fullt.

– Vi har testet rundt 140 personer på mandag, 40 på tirsdagen, sier Nielsen.

– Hvordan er helsetilstanden på de seks smittede?

– Ingen av de seks er innlagt på sykehus, men er hjemme i isolasjon. De er i kontakt med helsevesenet i Alta.

– Har noen av dem vist symptomer på smitte?

– Generelt rundt de seks smittede så har det ikke vært vurdert sykehusinnleggelse, da ingen av dem har vært så syk at dette har vært aktuelt.