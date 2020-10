Kommunen kan spare 250.000 kroner ved å betale regningene i tide

nyheter

Ifølge Guovdageainnu Lagasradio (GLR) må Kautokeino kommune spare på de fleste områdene av drifta.

Håvard Moe i KS Konsulent forklarer at de meste handler om å «stramme opp» drifta av kommunen.

– Kommunen bruker flere hundre tusen på å betale forsinkelsesrenter og gebyrer på fakturaer som ikke blir betalt i tide. Det kan virke litt rart når man kan legge inn fakturaer på forfall, forklarer Moe.

Han mener det skyldes dårlig praksis i kommunen, men påpeker at kommunene har en svært stor økonomi.

– Hvis en blir sykemeldt kan en faktura blir liggende en stund og kanskje neste ledd er på kurs i tre dager før fakturaen blir kontert. Det bør ikke være slik. De fleste har en måned på seg, så dette er veldig bortkastede penger, mener Moe.

Han anslår at kommunen kan spare 250.000 kroner i året hvis man blir flinkere å betale fakturaene i tide.

Høyt tjenestevolum

Moe påpeker at tjenestevolumet i Kautokeino kommune er svært høyt. Kommunen bruker for mye penger.

– Det handler først og fremst om å drifte bedre og effektivisere der man kan og bør, mener Moe.

Han forklarer at man putter mye penger og folk inn i en tjeneste, men får ikke forventet tjenestenivå ut.

– Enten lager man for mye tjenester, eller så er det for mange mennesker som ikke har høy nok produktivitet. Det handler om måten kommunene er organisert. 70 prosent av kommunenes budsjetter går til lønn, det betyr også at det er her det gjerne må kuttes. Kommunen har for mye lønnsutbetalinger i forhold til inntekter, sier Moe til nærradioen.

Høyt nivå

Ifølge Moe har Kautokeino kommune et høyere nivå på tjenestene enn de fleste kommunene i Norge. Kommunene i Finnmark får i tillegg større overføringer enn kommunene sør i landet.

– I Kautokeino har de råflotte tjenester, man bruker mer. I fremtiden skal man bruke «litt mindre mer», sier Moe.

Han tror ikke kommunens innbyggerne vil merke noe til de foreslåtte sparetiltakene. Det handler om å stramme opp drifta av kommunen på flere områder, eks purregebyrer og porto.