Fredag arbeidet hele 10. trinn ved Alta ungdomskole med forskjellige gjøremål for å tjene inn penger til årets TV-aksjon. Ved nordsiden av Vefas sitt anlegg ved Stengelsmoen var 36 elever i sving, for å få ryddet opp i store mengder søppel. Vefas sa takk for god innsats og bidro med 10.000 kroner til elevenes spleis.