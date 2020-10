nyheter

For 2021 er rammetilskudd og skatt for Loppa kommune beregnet til 95.600.666 kroner. Dette betyr en reduksjon i kommunes frie inntekter på 3.15 prosent. I tillegg har kommunestyret i Loppa et vedtak på at Loppa kommune skal ha et driftsresultat på 2 prosent. Det vil si at administrasjonen må kutte om lag 6 millioner kroner for å komme i havn med budsjettet.