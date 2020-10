Øker beredskapen: Enda et ambulansefly til Alta

nyheter

Det var under en digital pressekonferanse onsdag ettermiddag administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, opplyste om dette.

Øker effektiviteten

– Helse Nord har nå leid inn et legebemannet ambulansefly som for øyeblikket er på vei fra Danmark til Alta for å bistå de to ambulanseflyene som allerede er stasjonert der, forklarte Ursin videre.

Hammerfest sykehus er for tiden delvis stengt etter at 15 ansatte har fått påvist covid-19-smitte og 113 er i karantene. Pasientene sluses derfor til Klinikk Alta og Kirkenes sykehus, i tillegg til Finnmarksklinikken i Karasjok. Det ekstra flyet skal brukes til pasienttransport om dette blir nødvendig.

– Det jobbes også med døgnbemanning på ambulanseflyene som allerede er stasjonert i Alta, men dette er ikke klart enda. I tillegg kan ambulansehelikopteret i Kirkenes og redningshelikopteret stasjonert på Banak flystasjon benyttes om nødvendig, opplyste direktøren videre.

Ursin presiserte at ambulanseflyet som ventes fra Danmark er et jet fly, og kan følgelig lande på flyplasser som er egnet for den type fly.

Ambulanseflyet går først ned i Tromsø før det ankommer Alta, der mannskapet skal testes for koronasmitte.

Møtes med munnbind

Medisinsk fagsjef, Harald Gunnar Sunde, opplyste at fra torsdag av vil alle pasienter tilknyttet Finnmarkssykehuset bli møtt av behandlere med munnbind.

–Situasjonen er nå så presset at vi ønsker å ta alle forholdsregler. På den måten skåner vi også pasientene, sa Sunde.

Det ble i tillegg minnet på at til tross for smittesituasjon i Finnmark må ikke folk nøle med å ta kontakt om de har behov for legehjelp.

– Ta kontakt med helsevesenet om du trenger legehjelp, eller om du ønsker å snakke med fastlegen, var beskjeden.

Det var onsdag ettermiddag ikke registrert nye tilfeller med covid-19-smitte ved Hammerfest sykehus.

– Men vi venter på flere prøvesvar, sa Ursin.