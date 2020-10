To nye har fått påvist smitte i Alta, en kom fra Hammerfest sykehus

nyheter

Altaposten ble tirsdag kveld tipset om at en person skal ha fått et positivt koronaprøvesvar i Alta. Ordfører Monica Nielsen forteller at det riktige er at to personer nå har testet positivt.

– Vi har nå i kveld fått vite at to personer har testet positivt, sier hun.

Kom fra Hammerfest

Den ene personen er nylig kommet fra Hammerfest sykehus.

– Vedkommende ble sendt fra Hammerfest før de begynte å teste alle som dro herfra. Så er personen i ettertid testet i Alta, og svare på denne testen var positiv. Vedkommende er nå i isolasjon, sier Nielsen.

– I og med at vedkommende ikke kom fra utlandet, så har vel ikke vedkommende sittet i karantene - hvor mange nærkontakter har vedkommende hatt?

– Man har rimelig grei oversikt over nærkontaktene. Kommuneoverlegene har utført en del smittesporing, og jobber med saken. Informasjon jeg fikk i et telefonmøte i kveld tilsier at man har «grei oversikt».

Gikk i karantene

Det andre tilfellet av smitte som ble avdekket i kveld er veldig likt de to tilfellene som ble avdekket i forrige uke.

– Vi har en person som kom reisende til Norge fra et rødt land, og som testet seg på Gardermoen. Da svaret på testen kom nå i kveld viste det seg at denne var positiv. Vedkommende sitter i isolasjon i Alta. Vi ser at dette tilfellet er likt de fra forrige uke, vedkommende har sittet i karantene etter ankomst og har fulgt retningslinjene fra Folkehelseinstituttet knyttet til reise fra røde land. Kommuneoverlegene har grei oversikt over det begrensede antall nærkontakter som er i dette tilfellet. Retningslinjene viser seg å fungere, slik vi ser det.

– Altaposten har mottatt tips om at en person som er tilknyttet helsevesenet i Alta har testet positivt. Stemmer dette?

– Jeg sitter ikke på informasjon om dette per nå. Men det testes mange hver dag nå, for å avdekke koronasmitte. Vi har i kveld fått vite om to positive tester.

– Og ingen av dem jobber i helsevesenet i Alta?

– Nei.

Totalt sitter fire personer i isolasjon i Alta per nå. Alta har ikke hatt positive koronaprøver siden i april, før det første av høstens tilfeller kom onsdag i forrige uke.

– Nå har vi plutselig fire personer som har testet positivt på kort tid. Hva sier det deg?

– Dette sier oss at vi står i en pandemi, at vi kan få lokale utbrudd og at Alta ikke er noe unntak i så henseende. Vi har vært forberedt på at det kan skje, og håndterer saken i henhold til retningslinjene fra FHI som vi har jobbet ut fra siden i vår, da Norge havnet i denne krisesituasjonen. Vi forventer lokale utbrudd, nå har vi fått fire tilfeller på kort tid, og da er det på sin plass å igjen minne om at vi alle må passe på å holde avstand, vi må ha god håndhygiene, hoste eller nyse i albuen, samt holde oss hjemme og teste oss om vi får symptomer. Så skal det sies at vi til tross for at vi har fire tilfeller i Alta på kort tid har en rimelig oversiktlig situasjon ennå, sammenlignet med flere andre steder, sier ordføreren.