Med et Hammerfest sykehus som er til dels ute av spill må innbyggerne i Vest-Finnmark belage seg på ekstra lang reisevei til sykehus. For de nesten 21.000 innbyggerne i Altas del innebærer det at man er helt avhengig av ambulansefly, da akuttilbudet nå gis ved UNN eller Kirkenes sykehus.