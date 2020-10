nyheter

De har nemlig enstemmig vedtatt å innstille Muotka som forbundets førstekandidat ved sametingsvalget 2021.

– Silje Karine Muotka er en svært god og samlende kandidat. Etter at Alta sameforening foreslo henne som presidentkandidat, har det rent inn med støtteerklæringer fra sameforeninger over hele landet, forteller NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Muotka bor i Alta, men er opprinnelig fra Nesseby.

– Jeg er veldig glad for støtten fra mange lokallag og for at landsstyret har innstilt meg som presidentkandidat. Nå vil jeg bruke tiden frem mot landsmøtet til å stille meg til rådighet for de lokallag som ønsker å gjennomføre nettmøter eller har spørsmål i denne sammenhengen, sier Muotka i en pressemelding.

NSR behandler valg av presidentkandidat på et ekstraordinært landsmøte i Tromsø 30. og 31. januar. Landsstyret fungerer som sentral valgkomité, og innstillingen legges til grunn for valget.