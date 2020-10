Helseråd i Alta: – Finn alternative måter å feire Halloween på

nyheter

31. oktober er det Halloween, en høytid som vanligvis feires av de aller yngste. Barn i alle aldre sminker seg, kler seg ut og går dør-til-dør for å samle posene fulle av godteri. Da kan det bli mange håndavtrykk på dørhåndtak og ringeklokker rundt om i nabolaget.

Kommuneoverlegene i Alta oppfordrer alle til å finne alternative andre måter å feire Halloween på, enn den tradisjonelle knask eller knep-runden.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, anmoder Alta kommune i sin statutoppdatering.

Skattejakt eller rebus

Folkehelseinstituttet har også samlet et knippe råd for hvordan man kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

– Det er fint å finne andre måter å feire Halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden ute i nabolaget. Skattejakt, rebusløp og liknende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av er gode alternativer, skriver FHI.

Så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav under knask eller knep: