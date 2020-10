Blir du akutt syk nå så sendes du rett til UNN eller Kirkenes. Det kan gi store utfordringer

nyheter

Mens smittesituasjonen i Alta enn så lenge synes å være under kontroll, til tross for at det for første gang siden april er påvist nye smittetilfeller, er situasjonen en annen i Hammerfest. Til sammen 17 personer, 12 av dem ansatte ved Hammerfest sykehus, har fått påvist covid-19. Kommunen har innført nye tiltak for å begrense smitten, og ved sykehuset jobbes det på spreng med å få kontroll.

Mandag morgen opplyser Finnmarkssykehuset at 89 ansatte sitter i karantene, foruten de 12 som er i isolasjon.

Endrer på akuttjenestene

Den ekstraordinære situasjonen har ført til at det er avgjort å endre på akuttjenestene for innbyggere i flere kommuner, deriblant Alta.

– Vi sender ikke akuttpasienter til Hammerfest sykehus, primært. Så nå blir vårt akuttsykehus Kirkenes eller UNN, og man prøver å unngå Hammerfest, sier kommuneoverlege Ingunn Heggheim.

– Det gjør at Alta kommune blir helt avhengig av lufttransport for å få unna sine pasienter. Vi kan ikke kjøre pasienter via landevei, det tar for lang tid, legger kommuneoverlege Peder Halvorsen til.

Flyttes over på fly

Dette har sine utfordringer. Rundt 90 prosent av ambulanseoppdragene i Nord-Norge går via bil. Faren er at lufttransporten blir overbelastet.

– Dette er en situasjon vi overvåker nøye. Det er en sak vi skal følge opp utover dagen i dag, vi er oppmerksom på hvilken flaskehals dette kan være, sier kommuneoverlegene.

– Vi jobber kontinuerlig med å få transportkapasiteten optimal for pasientene i Alta, slik at akuttilbudet deres ikke skal påvirkes av situasjonen som er i Hammerfest, sier Heggheim.

Prioriteringer

– Er det noen grunn til bekymring, at vi har et stort problem dersom det skjer noe virkelig alvorlig?

– Hvis det smeller ordentlig, så er det all grunn til å tro at vi har tilgang til ressurser som kan mobiliseres for å håndtere det. Problemet ligger heller i at ting som ikke er fullt så ressurskrevende eller som haster like mye, de må vente i slike situasjoner. Da blir man nødt til å prioritere beinhardt, for at det så blir ventetid på det andre. Og det er heller ikke bra, sier Halvorsen.

– Og så ønsker vi selvfølgelig ikke et større utbrudd i Alta, med veldig mange syke pasienter, når vi ikke har et lokalsykehus tilgjengelig, legger Heggheim til.

– Er det noe folk kan bidra med, så er det å overholde de generelle smittevernreglene, nå mer enn noen gang tidligere. Så skal vi se hva vi får til på kapasitetssiden. Det er også derfor vi øker med testing – vi er nødt til å ha god oversikt framover, sier kommunelegene.

Samme rutiner for pasientene

Mandag formiddag gikk Finnmarkssykehuset ut med informasjon om at det kun åpnes for å ta imot akuttpasienter fra Måsøy og Hammerfest, om man skal inn til gynekologisk, kirurgisk og ortopedisk samt medisinsk avdeling. Ved barneavdelingen tar man imot ø-hjelpspasienter som før.

– Vi ser at dette griper veldig inn i akuttberedskapen, den situasjonen som er oppstått, sier kommuneoverlegene.

De understreker likevel at akuttpasienter skal forholde seg som normalt når det skjer en ulykke eller man får akutt sykdom. Ring 113 eller kontakt legevakta, avhengig av hva som har skjedd og hvor alvorlig situasjonen er.

– Endringene vi snakker om her skjer etter at vi får pasientene inn og skal vurdere hvor de skal videre. Vi må forholde oss til logistikken, mens pasientene skal gjøre akkurat som før. Og situasjonen som er oppstått må for all del ikke få folk til å slutte å ringe 113, dette må dere fortsette med som før, oppfordrer Halvorsen.

I tillegg til å endre på den akuttmedisinske kjede, gjøres det et arbeid for å avlaste Hammerfest sykehus ved å skrive ut pasienter som er i form til dette – eventuelt flytte pasienter ut fra sykehuset og til andre behandlingssteder.

– Flesteparten av de som er skrevet ut til Alta, tas unna av Klinikk Alta som er i foretaket. Disse blir ikke vi som kommuneleger varslet om, med mindre det overføres en som med smitte eller som skal i karantene. Det er ikke sendt mange pasienter til kommunale institusjoner, sier Halvorsen.

– Dette blir intern overflytting, og her har Finnmarkssykehuset laget seg rutiner. Er det personer som utskrives som har status som nærkontakt, da følger vi dem opp enten det er snakk om utskrivelse hjem eller til institusjon, sier Heggheim.