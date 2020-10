nyheter

Pasientfokus mener erfaringene og den sårbarhet som er avdekket gjennom koronakrisen for Alta-Kautokeino-området, må resultere i konkrete, virkningsfulle tiltak. Pasientfokus anmoder derfor styret i Helse Nord om å gjøre nødvendige tiltak, slik at Klinikk Alta får etablert et senter for Covid-19-pasienter.