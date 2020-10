– Har god kontroll på smitten i Alta

nyheter

I løpet av forrige uke ble det to nye smittetilfeller i Alta, de første siden april. Begge var personer som kom fra et «rødt» land, som valgte å ta den frivillige koronatesten på Gardermoen. Mens de ventet på svar fra denne koronatesten, gikk begge de to personene i den pålagte hjemmekarantenen på ti døgn.

– De to personene har begge fulgt rutinene. De gikk i karantene etter at de kom til Alta, og da de fikk positivt prøvesvar gikk de i isolasjon. De har som følge av karantenen hatt få nærkontakter. Nærkontaktene sitter i karantene i ti dager, og har i tillegg fått tilbud om koronatest, opplyser kommuneoverlegene Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen.

Nytt smittetilfelle i Alta, er ikke i kretsen til den andre smittede Ordfører Monica Nielsen forteller at også denne smittede kom fra rødt land og fikk positivt svar etter prøvetaking på Gardermoen.

Frivillig test

Kommuneoverlegene forteller at det ikke er pålagt å ta koronatest på Gardermoen.

– De som kommer fra et «rødt» land skal i utgangspunktet ta test ved ankomst, altså i Alta. Men vi synes det er veldig bra om man tar den frivillige testen på Gardermoen. Dette gjør at vi raskere får svar dersom det skulle være noen positive tilfeller, og det igjen gjør oss i stand til å reagere raskere. Så er det viktig å understreke at man uansett skal i hjemmekarantene i 10 dager ved ankomst fra et «rødt» land.





– Og selv om man får et negativt prøvesvar, så betyr ikke det at karantenetiden oppheves eller forkortes. Du skal fortsatt sitte ti dager i karantene, uansett, sier Heggheim.

Det er foreløpig i høst ikke registrert smitte mellom personer i Alta, altså smitte som har skjedd fra en person til en annen.

– Tilfellene i Alta har vi god kontroll over. Mye fordi rutinene er overholdt.

89 i karantene

Samtidig har smittetallet knyttet til utbruddet i Hammerfest økt. Mandag har en person til fått positivt prøvesvar, totalt er det 17 påviste smittetilfeller i byen. 12 av disse er ansatte ved Hammerfest sykehus.

Finnmarkssykehuset opplyser på sine hjemmesider at det mandag morgen er 89 ansatte ved Hammerfest sykehus i karantene. Finnmarkssykehuset har tidligere opplyst at de kun tar imot øyeblikkelig hjelp-pasienter (akutt). Flere personer har blitt utskrevet fra sykehuset og er sendt til hjemkommunene. Noen av disse har vært i nærheten av personer som har testet positivt.

– Vi snakker om to-tre nærkontakter daglig, personer som kommer til Alta og går i karantene. Ingen av disse har så langt testet positivt, og til nå har vi god kontroll på situasjonen i Alta. Men situasjonen er bekymringsverdig. Vi ser hvor raskt det kan gå, når vi ser til Hammerfest. Derfor oppskalerer vi testingen ytterligere, sier Halvorsen.

Blir kontaktet

Av de som er skrevet ut eller som har vært på undersøkelser i Hammerfest den siste tiden, så er det foreløpig ikke grunn til å bekymre seg unødvendig, sier kommuneoverlegene.

– Det har oppstått en del bekymringen, av typen «jeg har vært på sykehuset – hva nå?». Til disse kan vi si at smittesporingsarbeidet pågår for fullt i regi av Finnmarkssykehuset og oss. Fra Hammerfest melder de både direkte til pasientene og til oss kommuneoverleger, så fortsetter vi med smittesporing der det er nødvendig.

– Hvordan skal de som har vært på sykehuset men som ikke er blitt kontaktet av dere oppføre seg?

– Har du ikke symptomer og er heller ikke blitt kontaktet, så er det ingen plikt om å gå i karantene. Samtidig får du tilbud om å teste deg om du er bekymret. Har du symptomer skal du uansett teste det, om du har vært på sykehuset eller ei. Og da snakker vi symptomer på enkle luftveissymptomer, forkjølelse eller feber. I slike tilfeller skal du i tillegg til testen holde deg hjemme.

– Blir du kontaktet av oss skal du i karantene, og du skal testes. Og selv om prøvesvaret er negativt, så skal karantene fortsette til den er over. Vi tilbyr testing til så mange som mulig, og tar som nevnt sikte på å skalere opp testingen ytterligere i tiden som kommer, sier Heggheim og Halvorsen.

– Men vi er i en situasjon nå som tilsier at det igjen er viktig å tenke smittevern. Hold en meters avstand, vask hendene godt og grundig helst med såpe alternativt håndsprit, nys i armhulen og hold deg hjemme pluss ta koronatest ved symptomer, avslutter kommuneoverlegene.