Gruppeleder Ronny Berg sier at han er sterkt bekymret for Kultursenteret Sisas framtid. Etter at det foreligger klare signaler om at rådmann Bjørn-Atle Hansen vurderer å kutte det kommunale tilskuddet i budsjettforslaget som snart presenteres politikerne, går nå Berg ut med oppfordring om at gruppelederne snarest synliggjør at det ikke er flertall for å kutte støtten til Sisa kultursenter.