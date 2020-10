Proletarene på Stjernøya kjempet gjennom at alle skulle ha lik timelønn

nyheter

Det er nesten så du ikke tror det du hører; industrimekanikeren, elektrikerne, renholderen, kokken, kvinne eller mann, har i utgangspunktet lik timelønn. Uansett hvor du er i gruvebedriften, på gulvet eller den som styrer maskinene som lever nefelinsyenitt, lønnes det likt. Alle verdsettes og betegnes som viktig for å få ut mineralet som inngår i en rekke ferdigprodukter, og dermed har et stort marked over hele verden.