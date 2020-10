Opplever liten koronaeffekt i antall julebordbestillinger

nyheter

NHO Reiseliv gjennomførte 14. oktober en undersøkelse blant 520 reiselivsbedrifter. Den viser at over halvparten (53 prosent) av serveringsstedene har en halvering eller mer i antall julebordbestillinger sammenlignet med i fjor. I Oslo opplever 70 prosent av reiselivsbedriftene en halvering eller mer i bestillinger. I Alta derimot opplever bransjen at brorparten ønsker å ha julebord, tross koronaens inntog.