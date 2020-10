Trond til sykehus med brudd i ryggen

nyheter

Ulykken skjedde i bakken i Pitztal i Østerrike, bekrefter landslagslege Marc Strauss overfor VG. Reginiussen falt og pådro seg brudd i ryggen under trening med Ragnhild Mowinckel.

Bakken er om lag en time kjøretur unna Sölden, der det var storslalåmåpning for kvinnene lørdag. Reginiussen ble hentet i helikopter.

– Trond falt i bakken og slo brystet og fikk vondt i brystet. Deretter ble han tatt med til sykehuset, der man fant ut via CT-undersøkelse at han hadde pådratt seg et brudd i ryggen, sier legen.

– Har det fint

Reginiussen er lørdag kveld innlagt på sykehus i Zams, og blir mest sannsynlig operert mandag.

– Han har det fint og kan tildels bevege seg litt rundt, men vi prøver å beskytte ham litt, sier Strauss, og opplyser at han snakket med Reginiussen senest lørdag kveld.

– Han har det fint, snakker med familien og har god funksjon i både armer og bein.

Nøkkelperson

Reginiussen hadde vært en del av alpinlandslaget i 14 år da han i 2015 ga seg som manuellterapeut for herrene.

I løpet av denne perioden ble han landskjent da han med intensiv behandling fikk Kjetil Andre Aamodt på beina igjen før han tok OL-gull i super-G i 2006. Reginiussen er onkel til Rosenborg-stjerne Tore Reginiussen, Ranheim-spiller Mads Reginiussen og Alta-spiller Christian Reginiussen.

Siden han ga seg med herrelandslaget har Reginiussen trappet ned landslagsjobben, men han jobber fortsatt med blant annet Ragnhild Mowinckel. Hun deltok ikke i lørdagens renn, men opplyste i et intervju med TV 2 fredag at hun jobber knallhardt med comebacket etter sin andre korsbåndsskade i fjor høst.